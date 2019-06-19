Отец Влашича: мы очень счастливы, Никола хотел продолжить играть в ЦСКА
Йошко Влашич, отец полузащитник ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал тот факт, что московский клуб договорился с "Эвертоном" о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за "армейцев" на правах аренды.
"Это случилось. Мы очень счастливы, что всё наконец произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя", - цитирует Влашича "Чемпионат.сом".
"Это случилось. Мы очень счастливы, что всё наконец произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя", - цитирует Влашича "Чемпионат.сом".