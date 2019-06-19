Федун подтвердил, что "Спартак" заплатил агентам 700 млн рублей
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал опубликованную на сайте Российского футбольного союза информацию о выплате агентам 700 млн рублей.
"Это € 10 млн? Да, может быть. Около того мы и выплатили. Условно, Адриано пришёл свободным агентом, там была большая комиссия, в том числе и заложенная в подъёмные самому игроку. Думаю, только на одного Адриано ушла половина этой суммы.
Мы платим деньги вчистую, вбелую. Проводим суммы через счета. Как эти операции совершают другие клубы, я не знаю. Но, скорее всего, не так открыто, как мы. Если они не показывают свои выплаты, это их дело", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
"Это € 10 млн? Да, может быть. Около того мы и выплатили. Условно, Адриано пришёл свободным агентом, там была большая комиссия, в том числе и заложенная в подъёмные самому игроку. Думаю, только на одного Адриано ушла половина этой суммы.
Мы платим деньги вчистую, вбелую. Проводим суммы через счета. Как эти операции совершают другие клубы, я не знаю. Но, скорее всего, не так открыто, как мы. Если они не показывают свои выплаты, это их дело", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".