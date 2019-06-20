Юрий Семин – о Мурило и Еременко: тема исчерпана. Уже не о чем говорить

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг перехода в клуб бразильского защитника Мурило Серкейры.– Не хочу комментировать. Тема уже исчерпана.– Вчера все сказал. Больше нечего добавить.– Уже не о чем говорить. Спасибо.