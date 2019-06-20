Юрий Семин – о Мурило и Еременко: тема исчерпана. Уже не о чем говорить

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг перехода в клуб бразильского защитника Мурило Серкейры.

– С вами руководство обсуждало трансфер Мурило? – вопрос Семину.

– Не хочу комментировать. Тема уже исчерпана.

– Он так и не поехал с вами на сбор?

– Вчера все сказал. Больше нечего добавить.

– Правда, что вы хотели видеть в команде Романа Еременко, а не бразильца?

– Уже не о чем говорить. Спасибо.

"СЭ"
Теги: Семин Мурило Еременко Локомотив
Сегодня, 16:32
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