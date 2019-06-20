Юрий Семин – о Мурило и Еременко: тема исчерпана. Уже не о чем говорить
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг перехода в клуб бразильского защитника Мурило Серкейры.
– С вами руководство обсуждало трансфер Мурило? – вопрос Семину.
– Не хочу комментировать. Тема уже исчерпана.
– Он так и не поехал с вами на сбор?
– Вчера все сказал. Больше нечего добавить.
– Правда, что вы хотели видеть в команде Романа Еременко, а не бразильца?
– Уже не о чем говорить. Спасибо.
"СЭ"
– С вами руководство обсуждало трансфер Мурило? – вопрос Семину.
– Не хочу комментировать. Тема уже исчерпана.
– Он так и не поехал с вами на сбор?
– Вчера все сказал. Больше нечего добавить.
– Правда, что вы хотели видеть в команде Романа Еременко, а не бразильца?
– Уже не о чем говорить. Спасибо.
"СЭ"