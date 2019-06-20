"Зенит" может обменяться кругами с "Уфой"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подумает о возможности обмена кругами с "Уфой" для проведения матчей РПЛ в комфортных погодных условиях.
"Обращение связано с климатическими условиями, мы попросили об этом "Зенит". Лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду. Поэтому и попросили. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает", - цитирует Шамиля Газизова ТАСС.
Также Газизов добавил, что "Уфа" хотела поменяться кругами и с "Сочи", но получила отказ.
"Мне кажется, играть в Сочи в августе, а в ноябре у нас – это смешно. Но это решение "Сочи", потому что у них получалось бы четыре выездных матча подряд", – рассказал гендиректор уфимского клуба.
"Обращение связано с климатическими условиями, мы попросили об этом "Зенит". Лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду. Поэтому и попросили. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает", - цитирует Шамиля Газизова ТАСС.
Также Газизов добавил, что "Уфа" хотела поменяться кругами и с "Сочи", но получила отказ.
"Мне кажется, играть в Сочи в августе, а в ноябре у нас – это смешно. Но это решение "Сочи", потому что у них получалось бы четыре выездных матча подряд", – рассказал гендиректор уфимского клуба.