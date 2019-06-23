Лоськов: Кверквелия не готов к АПЛ. Он немного ленивый

Тренер "Локомотива" и легенда российского футбола Дмитрий Лоськов оценил перспективы грузинского защитника "железнодорожников" Соломона Кверквелии в английском чемпионате:- Готов ли Кверквелия к АПЛ? Думаю, нет. Сабе нужно быть более требовательным к себе, по-другому относиться к тренировкам. Он все же немного ленивый.Нужно серьезней отнестись к футболу – футбол не прощает. Здесь, в РПЛ, ему позволяют так играть. За счет своей скорости Саба может исправить позиционную ошибку.Мне иногда кажется, что ему просто нравится стелиться в подкатах. На фотках хорошо выходит (смеется).