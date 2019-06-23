Федун: "Спартак" - моя страсть

Президент "красно-белых" Леонид Федун рассказал, что значит для него клуб, которым он управляет:– Мешает основному бизнесу – как вам сказать? Это часть моей жизни. Поэтому… Мешает или помогает – здесь неправильно. Когда человек, условно говоря, собирает марки, картины, или монеты. Это мешает? Это часть жизни. Это страсть. "Спартак" – это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя, - сказал Федун в интервью "Комсомольской правде".