Федун: "Спартак" - моя страсть

Президент "красно-белых" Леонид Федун рассказал, что значит для него клуб, которым он управляет:

- Скажите, а "Спартак" мешает основному бизнесу? Сколько сотен миллионов долларов вы на него уже угрохали…

– Мешает основному бизнесу – как вам сказать? Это часть моей жизни. Поэтому… Мешает или помогает – здесь неправильно. Когда человек, условно говоря, собирает марки, картины, или монеты. Это мешает? Это часть жизни. Это страсть. "Спартак" – это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя, - сказал Федун в интервью "Комсомольской правде".

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Теги: Федун Спартак
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