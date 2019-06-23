Дмитрий Комбаров: неприятно покидать "Спартак", но меня не устраивает роль второго плана

Бывший защитник "красно-белых" Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после ухода из клуба:- Я уже говорил и повторюсь: конечно, неприятно уходить из "Спартака", но меня не устраивает роль второго плана. С этой точки зрения, наверное, не жалею об уходе. Сейчас это для меня новый вызов, новые эмоции, новый какой-то виток в карьере, который, надеюсь, даст мне новый импульс.Конечно, друзья в "Спартаке" остались – Артем [Ребров], Андрей Ещенко, Георгий Джикия. Со всеми общаемся и будем общаться дальше, - приводит слова игрока группа "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте"