Дмитрий Комбаров: неприятно покидать "Спартак", но меня не устраивает роль второго плана

Бывший защитник "красно-белых" Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после ухода из клуба:

- Я уже говорил и повторюсь: конечно, неприятно уходить из "Спартака", но меня не устраивает роль второго плана. С этой точки зрения, наверное, не жалею об уходе. Сейчас это для меня новый вызов, новые эмоции, новый какой-то виток в карьере, который, надеюсь, даст мне новый импульс.

Конечно, друзья в "Спартаке" остались – Артем [Ребров], Андрей Ещенко, Георгий Джикия. Со всеми общаемся и будем общаться дальше, - приводит слова игрока группа "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте"
Теги: Комбаров Д. Спартак
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