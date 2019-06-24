Владимир Стогниенко: Гутцайт - один из лучших комментаторов России

Комментатор Роман Гутцайт назначен заместителем шеф-редактора видеоредакции "Okko Спорт" Владимира Стогниенко и комментатором АПЛ в сезоне-2019/20.

"За свою жизнь я прокомментировал более двух тысяч матчей и провёл более тысячи программ. Это колоссальный опыт, но я вижу, что мне есть куда расти — и развиваться как комментатору, и получать административный опыт в должности заместителя шеф-редактора видеоредакции "Okko Спорт", – сказал Гутцайт.

"Мы с Романом знакомы уже много лет, мы комментировали вместе несколько матчей, и я был впечатлён как слушатель. Роман, по моему мнению, один из лучших российских комментаторов, он отлично подкован и здорово реагирует на происходящее на поле. Кроме того, Роман — превосходный менеджер, именно поэтому я пригласил его присоединиться к команде в должности моего заместителя", — отметил Стогниенко.

"Чемпионат.сом"
Теги: Стогниенко
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