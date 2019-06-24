Денис Глушаков: Широков должен мне 25 тысяч долларов. И до сих пор не отдал

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что бывший футболист сборной России Роман Широков должен ему деньги за проигранный спор."Мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне еще денег должен. Мы поспорили: он сказал, что "Спартак" не будет в тройке, а в том году мы взяли чемпионство. На сколько поспорили? 25 тысяч долларов. И до сих пор не отдал", — сказал Глушаков в эфире ютуб-канала "Макарена".