У Карреры есть шанс продолжить тренерскую карьеру, Буффон возвращается в «Ювентус»?
Цорн дал интервью, в котором примерно сориентировал, сколько же «красно-белые» заплатили Глушакову за разрыв контракта, а в интернете появилась форма «Зенита» на следующий сезон
Возьмут ли Карреру?
Массимо мощно начал самостоятельную тренерскую карьеру. Итальянец оказался в «Спартаке» в кризисный период, стал вроде как лишь временным исполняющим обязанности, заставил поверить в себя футболистов и руководство, после чего взял первое чемпионство «красно-белых» за 16 лет. Да, после этого был не самый успешный второй сезон, но там снова был трофей (Суперкубок), а итоговый провал случился только в последнем туре.
Но даже после такого насыщенного старта Карреру не разрывали с предложениями о работе. Уже больше полугода чемпион России остаётся незанятым. Правда, в последние дни всё активнее всплывают слухи, что Массимо всё-таки возглавит свою вторую команду.
Во-первых, писали об интересе иранских клубов - «Эстегляль» и «Персеполиса». Но эти варианты сразу выглядели сомнительными, поскольку персидский футбол даже не российский (а после успеха в последнем в Европе никто так и не заинтересовался кандидатурой Массимо). Это уже совсем специфическое место.
Во-вторых, Каррера входит в список претендентов на пост тренера «Катании» из Серии C. Это команда с очень непростой судьбой - сицилийский клуб в 2015 году был исключен из Серии B и играет в третьем дивизионе. При этом «Катания» дважды играла в плей-офф за возвращение в лигу выше, но оба раза терпела неудачу.
Рывок нужен и клубу, и Каррере. Вариант вполне подходящий. Правда, Массимо на данный момент, как сообщают итальянские СМИ, входит в число претендентов на пост главного тренера, но пока не является основным кандидатом.
Буффон возвращается в «Юве»?
В «ПСЖ» у легендарного вратаря не получилось. Парижане так и остались командой для внутреннего использования, а Джиджи переезжал во Францию именно для того, чтобы показать себя в Лиге чемпионов. Титулов с внутренних арен у Буффона и так было достаточно.
После того, как «ПСЖ» в очередной стал чемпионом, вратарь команду покинул. И почему-то все были уверены, что Джиджи будет заканчивать. Но не тут-то было...
Журналист Sky Sport Italia написал на своём сайте, будто «Юве» и футболист ведут переговоры. Якобы Буффон готов вернуться в клуб, в котором он играл 17 лет, и при этом не претендует на роль основного голкипера. Им, судя по сообщению, останется Шченсный. Видимо, у Джиджи будет возможность поработать под руководством Сарри, который возглавил Старую синьору этим летом.
И всё-таки жаль, что вратарь не поедет в «Парму», где начиналась его игровая карьера. Там посмотреть на него было бы ещё интереснее.
Так сколько заплатили Глушакову за разорванный контракт?
Изначально про финансовый аспект сделки сообщали (телеграм-канал Mash, мочивший Глушакова на протяжении сезона), что бывший капитан хочет за разрыв 3 миллиона евро. Ближе к расставанию цифры становились более адекватными. По информации журналистов, Комбаров и Глушаков получили на двоих около двухсот миллионов рублей, которые были поделены поровну.
Цорн дал первое интервью на посту генерального директора клуба и заявил, что «Спартак» заплатил ещё меньше:
– Глушаков получил 100 миллионов рублей после разрыва договора? Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально.
Мы заплатили меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию, - приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».
Заодно генеральный директор подтвердил и то, что «Спартак» и «Порту» не могут договориться насчёт стоимости Зе Луиша:
– «Порту» готов отдать за Зе 7 миллионов евро? Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение "Порту", на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста, - заявил Цорн.
Чем занимается Глушаков?
Денис пока не определился, где продолжить карьеру (у «Сочи», куда его активно сватали, похоже, не нашлось денег). Так что пора он шутит в социальных сетях, выставляя такие посты
И даёт интервью. На днях Глушаков поделился, что не хочет говорить о Каррере, и признался, кто зарядил Мамаеву накануне игры против сборной Уэльса на Евро-16 (спойлер – он сам):
– Когда ты последний раз дрался? На Евро-2016. Бил одного (речь идёт о Романе Широкове), попал в другого. Так получилось, потому что Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, подтолкнул, и получил другой. В итоге досталось Мамаеву? Да.
Что не поделил с Широковым? Были конфликты какие-то, разговоры ни о чем были. Об игре, о жизни, о командах. Он тогда перешел в ЦСКА, все накопилось.
Но мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне еще денег должен. Мы тогда поспорили: он сказал, что «Спартака» не будет в тройке, а мы в том году взяли чемпионство, - сказал Глушаков.
А ведь несколько лет назад журналисты писали, что Мамаева ударил именно Широков. С годами выяснилось, что всё почти наоборот.
Новая форма «Зенита»
Изображение домашней и гостевой формы «Зенита» на следующий сезон появилось в интернете. Насчёт хозяйского комплекта никаких споров не возникло.
А вот гостевой очень уж напомнил форму «Динамо». Но в общем и целом болельщики, судя по реакциями в социальных сетях, остались довольны.
Тем временем клуб открывает предзаказ. Все предзаказавшие форму получат специальный подарок — промокод на 2 билета на первую домашнюю игру сезона — матч «Зенит» — «Тамбов».
Работать со своей публикой клуб умеет отлично.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: sportdialog, bombardir, tsn.ua
Возьмут ли Карреру?
Массимо мощно начал самостоятельную тренерскую карьеру. Итальянец оказался в «Спартаке» в кризисный период, стал вроде как лишь временным исполняющим обязанности, заставил поверить в себя футболистов и руководство, после чего взял первое чемпионство «красно-белых» за 16 лет. Да, после этого был не самый успешный второй сезон, но там снова был трофей (Суперкубок), а итоговый провал случился только в последнем туре.
Но даже после такого насыщенного старта Карреру не разрывали с предложениями о работе. Уже больше полугода чемпион России остаётся незанятым. Правда, в последние дни всё активнее всплывают слухи, что Массимо всё-таки возглавит свою вторую команду.
Во-первых, писали об интересе иранских клубов - «Эстегляль» и «Персеполиса». Но эти варианты сразу выглядели сомнительными, поскольку персидский футбол даже не российский (а после успеха в последнем в Европе никто так и не заинтересовался кандидатурой Массимо). Это уже совсем специфическое место.
Во-вторых, Каррера входит в список претендентов на пост тренера «Катании» из Серии C. Это команда с очень непростой судьбой - сицилийский клуб в 2015 году был исключен из Серии B и играет в третьем дивизионе. При этом «Катания» дважды играла в плей-офф за возвращение в лигу выше, но оба раза терпела неудачу.
Рывок нужен и клубу, и Каррере. Вариант вполне подходящий. Правда, Массимо на данный момент, как сообщают итальянские СМИ, входит в число претендентов на пост главного тренера, но пока не является основным кандидатом.
Буффон возвращается в «Юве»?
В «ПСЖ» у легендарного вратаря не получилось. Парижане так и остались командой для внутреннего использования, а Джиджи переезжал во Францию именно для того, чтобы показать себя в Лиге чемпионов. Титулов с внутренних арен у Буффона и так было достаточно.
После того, как «ПСЖ» в очередной стал чемпионом, вратарь команду покинул. И почему-то все были уверены, что Джиджи будет заканчивать. Но не тут-то было...
Журналист Sky Sport Italia написал на своём сайте, будто «Юве» и футболист ведут переговоры. Якобы Буффон готов вернуться в клуб, в котором он играл 17 лет, и при этом не претендует на роль основного голкипера. Им, судя по сообщению, останется Шченсный. Видимо, у Джиджи будет возможность поработать под руководством Сарри, который возглавил Старую синьору этим летом.
И всё-таки жаль, что вратарь не поедет в «Парму», где начиналась его игровая карьера. Там посмотреть на него было бы ещё интереснее.
Так сколько заплатили Глушакову за разорванный контракт?
Изначально про финансовый аспект сделки сообщали (телеграм-канал Mash, мочивший Глушакова на протяжении сезона), что бывший капитан хочет за разрыв 3 миллиона евро. Ближе к расставанию цифры становились более адекватными. По информации журналистов, Комбаров и Глушаков получили на двоих около двухсот миллионов рублей, которые были поделены поровну.
Цорн дал первое интервью на посту генерального директора клуба и заявил, что «Спартак» заплатил ещё меньше:
– Глушаков получил 100 миллионов рублей после разрыва договора? Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально.
Мы заплатили меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию, - приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».
Заодно генеральный директор подтвердил и то, что «Спартак» и «Порту» не могут договориться насчёт стоимости Зе Луиша:
– «Порту» готов отдать за Зе 7 миллионов евро? Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение "Порту", на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста, - заявил Цорн.
Чем занимается Глушаков?
Денис пока не определился, где продолжить карьеру (у «Сочи», куда его активно сватали, похоже, не нашлось денег). Так что пора он шутит в социальных сетях, выставляя такие посты
И даёт интервью. На днях Глушаков поделился, что не хочет говорить о Каррере, и признался, кто зарядил Мамаеву накануне игры против сборной Уэльса на Евро-16 (спойлер – он сам):
– Когда ты последний раз дрался? На Евро-2016. Бил одного (речь идёт о Романе Широкове), попал в другого. Так получилось, потому что Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, подтолкнул, и получил другой. В итоге досталось Мамаеву? Да.
Что не поделил с Широковым? Были конфликты какие-то, разговоры ни о чем были. Об игре, о жизни, о командах. Он тогда перешел в ЦСКА, все накопилось.
Но мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне еще денег должен. Мы тогда поспорили: он сказал, что «Спартака» не будет в тройке, а мы в том году взяли чемпионство, - сказал Глушаков.
А ведь несколько лет назад журналисты писали, что Мамаева ударил именно Широков. С годами выяснилось, что всё почти наоборот.
Новая форма «Зенита»
Изображение домашней и гостевой формы «Зенита» на следующий сезон появилось в интернете. Насчёт хозяйского комплекта никаких споров не возникло.
А вот гостевой очень уж напомнил форму «Динамо». Но в общем и целом болельщики, судя по реакциями в социальных сетях, остались довольны.
Тем временем клуб открывает предзаказ. Все предзаказавшие форму получат специальный подарок — промокод на 2 билета на первую домашнюю игру сезона — матч «Зенит» — «Тамбов».
Работать со своей публикой клуб умеет отлично.
Внимание! Мы открываем предзаказ на новую домашнюю игровую форму!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) June 21, 2019
Все подробности: https://t.co/PTaz5Cq8W3 pic.twitter.com/lK87eOQCiW
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: sportdialog, bombardir, tsn.ua