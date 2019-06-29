Валерий Рейнгольд: думаю, ЦСКА победит 1:0 - вообще не понимаю, как "Спартак" собирается играть в новом сезоне!
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в предсезонном турнире, а также прокомментировал переход бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат».
- «Спартак» в прошедшей игре с «Ростовом» оставил очень плачевное впечатление, - отметил Рейнгольд. - Смотреть на это безобразие просто нет больше сил! Я люблю такой футбол, когда игроки выходят на поле и выполняют свою работу профессионально. Когда я вижу в команде бардак, когда вижу, что футболисты не хотят бегать, особенно молодежь - о чём здесь говорить? Такие вещи должны исчезнуть из нашего футбола. Это плохой пример для подражания. Что касается матча с ЦСКА, то здесь в выгодном положении находятся армейцы: молодые ребята бегают, стараются, что-то пытаются сделать. У «Спартака» опять же противоположная картина: молодые футболисты пешком по полю ходят - для меня это неприемлемо. Такой футбол мне совсем не нужен. Не хочу его даже смотреть. Но что поделаешь - конечно, все равно посмотрю. Что касается состава «Спартака», к сожалению, ничего позитивного там не вижу. Не могу отметить ни одного молодого игрока. Да, согласен, что команды у нас недавно вышли из отпуска, что проходят физическую подготовку. Но есть моменты, которые я не прощаю - безразличие, полное безразличие к результату. Да, можно быть не форме, но какие-то качества спортивного характера проявлять, наверное, надо? Хотя бы в какой-то отрезок игры покажи, на что ты способен!
- Какого результата ждете от предстоящего дерби с ЦСКА?
- Думаю, что ЦСКА выиграет 1:0. Не могу сказать, что поставил бы на победу «Спартака». Чтобы ставить на эту команду, надо у нее что-то увидеть - пока там абсолютно ничего не вижу! Вообще не понимаю, как «Спартак» собирается играть в этом сезоне. Как и кем.
- Тем временем бывший капитан красно-белых Денис Глушаков подписал контракт с «Ахматом». Как будет развиваться его карьера в новой команде?
- Я положительно к этому отношусь. Мы все прекрасно знаем, что в футбол Денис играть умеет - здесь надо честно говорить. Можно критиковать и все что угодно говорить, но тот человек, который понимает футбол, наверняка меня поддержит. Думаю, что Глушаков будет одним из ведущих игроков «Ахмата». С него будут брать пример молодые ребята - их там много. Важно, что команда - серьезная, а главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прилично разбирается в футболе.
- «Спартак» в прошедшей игре с «Ростовом» оставил очень плачевное впечатление, - отметил Рейнгольд. - Смотреть на это безобразие просто нет больше сил! Я люблю такой футбол, когда игроки выходят на поле и выполняют свою работу профессионально. Когда я вижу в команде бардак, когда вижу, что футболисты не хотят бегать, особенно молодежь - о чём здесь говорить? Такие вещи должны исчезнуть из нашего футбола. Это плохой пример для подражания. Что касается матча с ЦСКА, то здесь в выгодном положении находятся армейцы: молодые ребята бегают, стараются, что-то пытаются сделать. У «Спартака» опять же противоположная картина: молодые футболисты пешком по полю ходят - для меня это неприемлемо. Такой футбол мне совсем не нужен. Не хочу его даже смотреть. Но что поделаешь - конечно, все равно посмотрю. Что касается состава «Спартака», к сожалению, ничего позитивного там не вижу. Не могу отметить ни одного молодого игрока. Да, согласен, что команды у нас недавно вышли из отпуска, что проходят физическую подготовку. Но есть моменты, которые я не прощаю - безразличие, полное безразличие к результату. Да, можно быть не форме, но какие-то качества спортивного характера проявлять, наверное, надо? Хотя бы в какой-то отрезок игры покажи, на что ты способен!
- Какого результата ждете от предстоящего дерби с ЦСКА?
- Думаю, что ЦСКА выиграет 1:0. Не могу сказать, что поставил бы на победу «Спартака». Чтобы ставить на эту команду, надо у нее что-то увидеть - пока там абсолютно ничего не вижу! Вообще не понимаю, как «Спартак» собирается играть в этом сезоне. Как и кем.
- Тем временем бывший капитан красно-белых Денис Глушаков подписал контракт с «Ахматом». Как будет развиваться его карьера в новой команде?
- Я положительно к этому отношусь. Мы все прекрасно знаем, что в футбол Денис играть умеет - здесь надо честно говорить. Можно критиковать и все что угодно говорить, но тот человек, который понимает футбол, наверняка меня поддержит. Думаю, что Глушаков будет одним из ведущих игроков «Ахмата». С него будут брать пример молодые ребята - их там много. Важно, что команда - серьезная, а главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прилично разбирается в футболе.