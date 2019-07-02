Зе Луиш покинул «Спартак». Без него будет сложно
Бонифаций уже попрощался с одноклубниками и не сдержал слёз. О том, как складывалась карьера Зе в России и почему «красно-белым» в грядущем сезоне будет совсем не просто без форварда из Кабо-Верде.
О том, что «Спартак» хочет продать своего лучшего бомбардира, стало известно, когда назначали Цорна. Тогда в прессу ушли поставленные перед новым генеральным директором «красно-белых» задачи на ближайшее межсезонье. Цорн в числе прочего должен был заработать, продав кого-нибудь из ценных активов московской команды. Писали про Зе Луиша и Фернандо.
Но о последнем упоминаний на этот счёт больше не было, а вот слухи про Зе Луиша появлялись всё настойчивее. Сообщалось, что Федун не хотел давать согласие на приобретение Понсе, пока не будет заключена сделка по Зе Луишу (из-за финансового фейр-плей). Но «Порту» делал слишком скромные предложения.
- На сегодня у «Спартака» есть вариант [по Зе Луишу] из «Порту», но он совсем нам не подходит. Посмотрим, как пойдет в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой.
«Порту» готов отдать за Зе лишь 7 миллионов евро? Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение «Порту», на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста, - говорил Цорн в интервью «Спорт-Экспрессу».
Новости возникали насчёт разных клубов (писали про интерес из Китая и Турции), но чаще всего называли именно Португалию. Сегодня Зе Луиш попрощался с командой и, как сообщает официальный сайт «Спартака», нападающий отправится именно в «Порту».
- Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи! - приводит слова игрока пресс-служба Народной команды.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «красно-белые» так и не смогли существенно поднять стоимость футболиста. За Бонифация было заплачено 8,5 миллионов евро. При этом москвичи хотели выручить почти в два раза больше (фигурировала цифры в 15 миллионов).
Впрочем, Sport24 даёт иную информацию: судя по ней, сумма сделки выше 8,5 миллионов. Тем более в соглашении могут быть бонусы для за голы и чемпионство «Порту».
Карьера Зе в России
Он приехал в «Спартак» в 2015-м, когда командой руководил Аленичев. Российский наставник тогда был недоволен формой нового игрока:
- Ему еще понадобится время, чтобы притереться к новым партнерам и привести себя в порядок. Сколько времени нужно, чтобы набрать форму? Ну, если месяц ничего не делать… Хотя я не понимаю, как в нынешнее время профессиональный футболист может целый месяц вообще никак не заниматься… Может, дело в травме, и тогда на это нужно делать скидку. Но я надеюсь, через недели три Зе Луиш будет в основном составе, - говорил «Чемпионату» Аленичев.
Зато в первой же игре Бонифаций забил. «Спартак» проигрывал дома «Уфе», на 63-й минуте Зе Луиш заменил Мовсисяна и за десять минут до конца матча сравнял счёт.
За «красно-белых» Зе провёл четыре сезона. За 109 матчей он забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. Самый не успешный получился позапрошлый год: тогда форвард отличился лишь дважды (правда, компенсировал это 6-ю голевыми передачами).
Зато в минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром (10 мячей). И это произошло в тяжёлый, переломный момент, когда уехал Промес и когда «Спартак» разваливался из-за дрязг внутри и снаружи.
Как жить без него?
Пока сказать сложно. На замену был куплен аргентинский нападающий Понсе, но в двух товарищеских матчах он ничего не показал. Как пройдёт адаптация (до начала сезона две недели)? Приживётся ли нападающий вообще? Слишком много вопросительных знаков.
При этом не самый беспроблемный Луис Адриано остаётся единственным вариантом. Ситуация для «красно-белых» в этом плане очень тревожная.
Наконец-то приехал. «Спартак» купил Понсе
Да и во многих компонентах Понсе просто не сможет заменить Зе Луиша ни при каких условиях. Например, в плане атлетичности. Зе отлично бежал, в этом лучше него в нашем чемпионате был только «армейский» Муса. Это было отличное подспорье в контратаках. Да и бороться, цепляться за верховые мячи уже бывший нападающий «красно-белых» умел лучше всех в команде.
При этом в составе станет на одного бывалого игрока меньше. Ушёл Комбаров и Глушаков, теперь и Зе Луиш. Этим летом состав Кононова омолодился очень сильно.
Наверняка скажется и это. Особенно, на старте сезона.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/lifenews_ru
О том, что «Спартак» хочет продать своего лучшего бомбардира, стало известно, когда назначали Цорна. Тогда в прессу ушли поставленные перед новым генеральным директором «красно-белых» задачи на ближайшее межсезонье. Цорн в числе прочего должен был заработать, продав кого-нибудь из ценных активов московской команды. Писали про Зе Луиша и Фернандо.
Но о последнем упоминаний на этот счёт больше не было, а вот слухи про Зе Луиша появлялись всё настойчивее. Сообщалось, что Федун не хотел давать согласие на приобретение Понсе, пока не будет заключена сделка по Зе Луишу (из-за финансового фейр-плей). Но «Порту» делал слишком скромные предложения.
- На сегодня у «Спартака» есть вариант [по Зе Луишу] из «Порту», но он совсем нам не подходит. Посмотрим, как пойдет в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой.
«Порту» готов отдать за Зе лишь 7 миллионов евро? Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение «Порту», на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста, - говорил Цорн в интервью «Спорт-Экспрессу».
Новости возникали насчёт разных клубов (писали про интерес из Китая и Турции), но чаще всего называли именно Португалию. Сегодня Зе Луиш попрощался с командой и, как сообщает официальный сайт «Спартака», нападающий отправится именно в «Порту».
Зе на тренировке утром попрощался с командой и уехал. Удачи в «Порту» Бонифаций! pic.twitter.com/ieWwvbM3aW— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) July 2, 2019
- Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи! - приводит слова игрока пресс-служба Народной команды.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «красно-белые» так и не смогли существенно поднять стоимость футболиста. За Бонифация было заплачено 8,5 миллионов евро. При этом москвичи хотели выручить почти в два раза больше (фигурировала цифры в 15 миллионов).
Впрочем, Sport24 даёт иную информацию: судя по ней, сумма сделки выше 8,5 миллионов. Тем более в соглашении могут быть бонусы для за голы и чемпионство «Порту».
Карьера Зе в России
Он приехал в «Спартак» в 2015-м, когда командой руководил Аленичев. Российский наставник тогда был недоволен формой нового игрока:
- Ему еще понадобится время, чтобы притереться к новым партнерам и привести себя в порядок. Сколько времени нужно, чтобы набрать форму? Ну, если месяц ничего не делать… Хотя я не понимаю, как в нынешнее время профессиональный футболист может целый месяц вообще никак не заниматься… Может, дело в травме, и тогда на это нужно делать скидку. Но я надеюсь, через недели три Зе Луиш будет в основном составе, - говорил «Чемпионату» Аленичев.
Зато в первой же игре Бонифаций забил. «Спартак» проигрывал дома «Уфе», на 63-й минуте Зе Луиш заменил Мовсисяна и за десять минут до конца матча сравнял счёт.
За «красно-белых» Зе провёл четыре сезона. За 109 матчей он забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. Самый не успешный получился позапрошлый год: тогда форвард отличился лишь дважды (правда, компенсировал это 6-ю голевыми передачами).
Зато в минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром (10 мячей). И это произошло в тяжёлый, переломный момент, когда уехал Промес и когда «Спартак» разваливался из-за дрязг внутри и снаружи.
Как жить без него?
Пока сказать сложно. На замену был куплен аргентинский нападающий Понсе, но в двух товарищеских матчах он ничего не показал. Как пройдёт адаптация (до начала сезона две недели)? Приживётся ли нападающий вообще? Слишком много вопросительных знаков.
При этом не самый беспроблемный Луис Адриано остаётся единственным вариантом. Ситуация для «красно-белых» в этом плане очень тревожная.
Наконец-то приехал. «Спартак» купил Понсе
Да и во многих компонентах Понсе просто не сможет заменить Зе Луиша ни при каких условиях. Например, в плане атлетичности. Зе отлично бежал, в этом лучше него в нашем чемпионате был только «армейский» Муса. Это было отличное подспорье в контратаках. Да и бороться, цепляться за верховые мячи уже бывший нападающий «красно-белых» умел лучше всех в команде.
При этом в составе станет на одного бывалого игрока меньше. Ушёл Комбаров и Глушаков, теперь и Зе Луиш. Этим летом состав Кононова омолодился очень сильно.
Наверняка скажется и это. Особенно, на старте сезона.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/lifenews_ru