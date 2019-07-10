Мурад Мусаев: думаю, в ближайшую неделю вы узнаете, кого мы купим (видео)

- Насколько приятно было встретиться с болельщиками спустя 2 месяца и насколько это было важно?
- Это важно проводить открытые тренировки. Болельщиков с каждым матчем становится все больше и больше. Когда мы побеждали, и даже когда проигрывали болельщики кричали нам "молодцы". Это дорогого стоит. Нам очень важна их поддержка.
- Как отнеслись к трофею Кубок Париматч?
- Как к промежуточному этапу. Мы уже забыли об этом Кубке. Были товарищеские матчи, делали много замен, нам было важно наиграть связи.
- Фоменко возглавил "Краснодар-2". С чем связаны перестановки в тренерском штабе?
- Олег Фоменко опытный тренер, который отработал много лет в структуре клуба. Думаю, что его опыт пригодится, чтобы молодые игроки как можно скорее попали в основу. Кто его заменит? Сергей Матвеев.
- Вам придется играть в квалификации Лиги чемпионов. Как-то форсировали подготовку к сезону?
- Лига чемпионов когда стартует? У нас еще практически месяц. Согласен, что первый выездной матч с "Ахматом", потом в Уфе, времени на раскачку не будет. Тот же Вильема только две недели у нас. Ожидаем еще пару приобретений. Надеюсь, что этого хватит. Главное жить одной целью. Но ожидаю тяжелого начала.
- Приобретения будут в зависимости от выхода или невыхода в Лигу чемпионов?
- Независимо от этого, нам нужны приобретения.
- Как команда подходит к старту сезона? Всем ли вы довольны?
- Никогда нельзя быть всем довольным. В тех рамках, в которых мы оказались, мы сделали все, что планировали.
- Цель - первое место?
- Цель - выигрывать каждую игру.
- Нынешняя команда сильнее той, что была?
- На это ответят только игры.
- Газинский и Классон надолго выбыли?
- Газинский до ноября. Классон более полугода пропустит.
- Классона заменит игрок АЗ?
- Кто вам ответит на этот вопрос? Нужно ждать официального объявления клуба. Пока ничего не скажу.
- Лимит сильно мешает быть конкурентноспособным на европейской арене?
- Не думаю о том, мешает или нет. Бывает, что игроки попадают в состав не по спортивному принципу, когда из-за лимита россиян должен играть вместо иностранца. Но на нашей команде это не особо сказывается. Пока нам не нужно об этом размышлять, на носу важнейшие матчи.
- Новая форма лимита лучше старого?
- Она еще хуже, чем старая. Потому что раньше в составе могло быть 6 легионеров, а сейчас на чемпионат 8. 2-3 могут травмироваться и останется всего 5. Лимит нужно вообще убрать.
- Это будет проблемой для сборной.
- Только в максимальной конкуренции игроки будут лучше становиться, если будут играть не из-за лимита, а потому что просто сильнее.
- "Краснодар" много лет начинает сезон с двумя нападающими. Но потом бывает так, что кто-то травмируется, или получит дисквалификацию, и тренер пробует других игроков на эту позицию ставить. Не мало ли у вас нападающих, чтобы не попасть в ту же ситуацию?
- Никто не откажется от качественных приобретений. В нашем потенциальном списке есть игроки на все позиции. Думаю, в ближайшую неделю вы узнаете, кого мы купим. Хотелось бы не допустить ошибок прошлого сезона. Мы работаем, скоро все узнаете.
- Довольны календарем?
- Не думаю об этом. У каждой команды есть 15 игр дома и 15 на выезде. Не считаю это проблемой. У каждого варианта календаря есть свои плюсы и минусы.
- Какие клубы составят вам конкуренцию за тройку призеров?
- Пятерка, которая закончила прошлый чемпионат плюс "Динамо", "Арсенал". Особо не слежу за соперниками. Концентрация только о нашей игре, думаем только об "Ахмате".
Мурад Мусаев: думаю, в ближайшую неделю вы узнаете, кого мы купим (видео)
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info