Мурад Мусаев: думаю, в ближайшую неделю вы узнаете, кого мы купим (видео)

- Это важно проводить открытые тренировки. Болельщиков с каждым матчем становится все больше и больше. Когда мы побеждали, и даже когда проигрывали болельщики кричали нам "молодцы". Это дорогого стоит. Нам очень важна их поддержка.- Как к промежуточному этапу. Мы уже забыли об этом Кубке. Были товарищеские матчи, делали много замен, нам было важно наиграть связи.- Олег Фоменко опытный тренер, который отработал много лет в структуре клуба. Думаю, что его опыт пригодится, чтобы молодые игроки как можно скорее попали в основу. Кто его заменит? Сергей Матвеев.- Лига чемпионов когда стартует? У нас еще практически месяц. Согласен, что первый выездной матч с "Ахматом", потом в Уфе, времени на раскачку не будет. Тот же Вильема только две недели у нас. Ожидаем еще пару приобретений. Надеюсь, что этого хватит. Главное жить одной целью. Но ожидаю тяжелого начала.- Независимо от этого, нам нужны приобретения.- Никогда нельзя быть всем довольным. В тех рамках, в которых мы оказались, мы сделали все, что планировали.- Цель - выигрывать каждую игру.- На это ответят только игры.- Газинский до ноября. Классон более полугода пропустит.- Кто вам ответит на этот вопрос? Нужно ждать официального объявления клуба. Пока ничего не скажу.- Не думаю о том, мешает или нет. Бывает, что игроки попадают в состав не по спортивному принципу, когда из-за лимита россиян должен играть вместо иностранца. Но на нашей команде это не особо сказывается. Пока нам не нужно об этом размышлять, на носу важнейшие матчи.- Она еще хуже, чем старая. Потому что раньше в составе могло быть 6 легионеров, а сейчас на чемпионат 8. 2-3 могут травмироваться и останется всего 5. Лимит нужно вообще убрать.- Только в максимальной конкуренции игроки будут лучше становиться, если будут играть не из-за лимита, а потому что просто сильнее.- Никто не откажется от качественных приобретений. В нашем потенциальном списке есть игроки на все позиции. Думаю, в ближайшую неделю вы узнаете, кого мы купим. Хотелось бы не допустить ошибок прошлого сезона. Мы работаем, скоро все узнаете.- Не думаю об этом. У каждой команды есть 15 игр дома и 15 на выезде. Не считаю это проблемой. У каждого варианта календаря есть свои плюсы и минусы.- Пятерка, которая закончила прошлый чемпионат плюс "Динамо", "Арсенал". Особо не слежу за соперниками. Концентрация только о нашей игре, думаем только об "Ахмате".