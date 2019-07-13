Владимир Левитин: Москалёв - достаточно посредственный арбитр, гол Жиго нельзя было засчитывать

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью дляпрокомментировал работу арбитра Владимира Москалёва в матче 1-го тура Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (1:0).- Владимир Москалёв - достаточно посредственный арбитр, - начал Левитин. - Это проявлялось и в прошлом сезоне, и позапрошлом. А в 2018 году он и вовсе вошел в список арбитров от России в лист ФИФА на 2019 год, хотя является средним, посредственным судьёй. Те люди, которые выдвигают таких арбитров и назначают их на матчи, не обладают необходимыми и профессиональными знаниями для принятий таких решений. По итогам прошлого сезона нужно было "отсечь" от Премьер-Лиги 5-6 судей, в том числе и Москалёва.Что касается сегодняшнего матча, то отработал арбитр крайне слабо, в лучшем случае на натянутую "тройку" по 5-балльной системе. Он принял ряд спорных решений, но самый главный случился на 93-й минуте: гол Самуэля Жиго нельзя было засчитывать, поскольку он облокачивался на соперника, высоко выпрыгнул, параллельно руками закрывая всё тому же сопернику лицо, и в итоге поразил ворота. Этот гол засчитывать было нельзя. Может, арбитру было сложно разобраться из-за большого скопления игроков, но его ошибки это не отменяет.Ну и самое главное - Москалёв был непоследователен при фиксации нарушений. В общей сложности он показал шесть жёлтых карточек, но ещё карточки четыре он не поднял, причём где были "железные" нарушения. Но арбитр где-то показывал карточку, где-то нет. Где-то по делу, где-то нет. В общем, отсудил крайне слабо, но это не его вина. Как говорится: "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет". Виноваты те, кто назначал и готовил Москалёва. Подготовка арбитров играет огромную роль, а этот аспект у нас находится в крайне печальном состоянии.Повлияло ли судейство Москалёва на итоговый результат? "Спартак" очень слабо играл в первом тайме, мог пропустить несколько мячей. Но я бы не стал в итоговом результате винить именно Москалёва и обвинять его в предвзятости к одной из команд. Просто сказался низкий класс арбитра, это и отразилось на результате.