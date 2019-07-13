"Недонастроя сто процентов нет. Я видел всех в подготовке и могу об этом сказать. Возможно, это первая игра, когда волнение всей команды есть. Последний матч был 9 дней назад — это критический период, когда может сказаться этот промежуток без игр. Мы направили работу на поддержание функциональной готовности и тактические аспекты, плюс стандартные положения. На первых минутах игроки чувствовали себя не в своей тарелке.
Почему так много забросов? Я соглашусь с тем, что я сторонник игры низом, но, скорее всего, это психологические моменты. Все хотели выиграть и продавить соперника, который сидел слишком низко.
Что касается Зелимхана Бакаева. "Сочи" играл с вингерами, где левый защитник постоянно ходил в атаку, справа было то же самое. Играя в зонный футбол, в первую очередь защита должна действовать по мячу. Рассказов часто сужал игру, поэтому позиционно защитники играли не так, как хотелось бы. Бакаев должен был помогать обороне, согласен. У него все впереди. Его качества нам очень нужны", - цитирует Кононова Sport24.
Олег Кононов: 9 дней без матчей - критический период, который может сказаться на игре
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу над "Сочи" (1:0) в 1-м туре чемпионата России.