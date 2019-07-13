Алексей Ионов: забил гол в стиле Роббена? Просто залетело

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов поделился мнением о победе над «Оренбургом» (2:1) в матче 1-го тура чемпионата России.— Гол в стиле Роббена? Убрал под левую ногу и решил пробить. Просто залетело. Очень тяжелый матч. Получилось два разных тайма. Вышли на матч, сразу повели в два мяча. Выходили на второй тайм, понимая, что надо добавлять и не пропускать. В итоге пропустили, и получилась такая игра на нервах. Недавно перешли на новую схему, в которой мне комфортно. Но прошло мало времени, есть, над чем работать. У нас лучшие игры впереди. Все молодцы, хорошо отыграли. Хорошая игра, всех с победой, — сказал Ионов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.