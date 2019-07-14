Сергей Гуренко — о возможном выступлении белорусских клубов в РПЛ: где еще развиваться нашим футболистам?

Бывший тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился в интервью сотруднику "Матч ТВ" мнением о возможном выступлении белорусских клубов в РПЛ.
— Вы один из немногих в Белоруссии поддержали идею Евгения Гинера о допуске в чемпионат России клубов из стран СНГ. Странную, честно говоря.
— Для белорусского футбола вижу только плюсы. Где еще развиваться нашим футболистам?
— Футболисты могу развиваться в российских клубах и без команды-участницы.
— Но они не интересны в России.
— А как клубу-делегату пробиваться в еврокубки, например?
— Что такое еврокубки? Только если попадешь в групповой этап, тебе гарантированы шесть матчей, а так можно и после двух закончить. В России же игр хорошего уровня у команды будет более тридцати. К тому же отправлять БАТЭ или «Динамо» Минск — так для меня вопрос не стоит. Можно создать новую команду, назвав ее «Беларусь», например. Любому российскому клубу лететь к нам не дальше, чем во Владивосток, зато аура отличная. Когда еврокубковый «Зенит» приезжал, в Минске собрался полный стадион. И на «Спартак» соберется, и на «Локомотив» с ЦСКА. Каждый матч при аншлаге — разве плохо? Клубы из Уэльса участвуют в чемпионате Англии и довольны. Так что не вижу минусов. Особенно если собрать приличный состав из лучших белорусских игроков и усилиться качественными легионерами. Мы точно будем конкурентоспособны, вот увидите.