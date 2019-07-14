Сергей Гуренко: можно выставить в чемпионате России команду "Беларусь", собрав приличный состав

Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко считает, что белорусский клуб был бы конкурентоспособен в чемпионате России. Ранее обсуждалась возможность включения в российское первенство клубов из стран СНГ.
"Для белорусского футбола вижу только плюсы. Где еще развиваться нашим футболистам?
В России игр хорошего уровня у команды будет более тридцати. К тому же отправлять БАТЭ или "Динамо" (Минск) — так для меня вопрос не стоит. Можно создать новую команду, назвав ее "Беларусь", например. Любому российскому клубу лететь к нам не дальше, чем во Владивосток, зато аура отличная.
Не вижу минусов. Особенно если собрать приличный состав из лучших белорусских игроков и усилиться качественными легионерами. Мы точно будем конкурентоспособны, вот увидите", - цитирует Гуренко "Матч ТВ".