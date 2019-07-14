Андрей Созин – аналитику "Оренбурга": не знаешь, как играть вечером, – уходи из футбола

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал заявление тренера-аналитика ФК "Ростов" Евгения Шевелева, который возмутился поздним началом матчей чемпионата России.
"Время начала матчей в РПЛ не поддаётся никакому логическому объяснению. В следующий раз готов дать несколько платных курсов специалистам из ВШЭ, которые принимали участие в составлении календаря, на тему: "Часовые пояса и что это значит», а также сотрудникам РПЛ — на тему: "Почему семьи с детьми никогда не пойдут на футбол в 21:30 или 22:00", — написал Шевелев в своём инстаграме.
"Аналитик из "Оренбурга" меня просто возмутил. У меня есть вопросы к этому любителю платных курсов для РПЛ. "Оренбург" два года играет на стадионе, на котором играть нельзя, это не позволяет ни один устав РПЛ. Но лига идёт клубу навстречу. Теперь в "Оренбурге" просят хорошее время.
Этого аналитика так пугает время игры в 22:00, он не знает, что сказать главному тренеру, какой дать анализ игроков. Не знаешь, как играть вечером – уходи из футбола, не надо тогда аналитикой заниматься. Плюс он всё путает – в Самаре к началу матча будет 21:00, а днём там играть жарко. При этом жарко самарским болельщикам, которые будут на игре. А сам «Оренбург»-то что сделал для своих болельщиков? Футбольные болельщики "Оренбурга" свою команду не увидят, потому что клуб для этого не подготовил стадион. Так что нужно думать, прежде чем писать глупости про РПЛ. А он тут волну поднимает, хотя в своём глазу бревна не видит.
Теперь команда будет просить играть только в пять вечера, потому что их аналитик знает, как расставить игроков на поле, только в это время! Беда главного тренера Федотова в том, что у него такой аналитик, раз тот говорит, что не знает, как работать при поздней игре. Объясните аналитику, что можно всю неделю устраивать вечерние тренировки, чтобы организм привык к перестроению, им и трёх дней хватит. А если время не нравится, то езжайте в Китай играть", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".