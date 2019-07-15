Новосельцев: надеюсь, "Сочи" не будет бороться за выживание

Новичок "Сочи" защитник Иван Новосельцев рассказал о подготовке к стартовавшему чемпионату России."Так получилось, что практически целый месяц тренировался по индивидуальной программе. В итоге получилось так, что я оказался без сборов. Естественно, это не очень хорошо, сейчас буду добирать дополнительными тренировками, чтобы быстрее привести себя в форму.Сейчас коллектив собирается, приезжают новые игроки. Я знаю, что ещё приедут, поэтому, думаю, команда будет боеспособная. Надеюсь, что мы не будем бороться за выживание. По крайней мере сможем показать какой-то положительный результат для дебютанта Премьер-Лиги", – сказал Новосельцев в эфире телеканала "Россия 24".