Маркус Берг: у "Краснодара" великолепная инфраструктура. Это клуб с большими амбициями

Новичок "Краснодара", нападающий сборной Швеции Маркус Берг дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о своем переходе в стан "быков".
"Об интересе "Краснодара" я узнал две недели назад. Первая реакция была такова: это отличный клуб, хорошие игроки, большие амбиции. И, конечно же, я слышал многое о "Краснодаре" от шведских футболистов — о тренировочной инфраструктуре, о стадионе, о клубе в целом. Так что мои чувства были исключительно положительными.
Раньше здесь играл Гранквист, сейчас играют Классон и Олссон, а теперь вот еще и я. «Краснодар» регулярно выступает в еврокубках, и об этом клубе знают многие футболисты. Да, наверное, они лично здесь не были и не видели все своими глазами, но клуб хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает еще большой шаг вперед и, надеюсь, что смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений.
Для меня как для игрока важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. Перед началом сезона команда потеряла некоторых важных игроков, очень жаль. Но из того, что я увидел в клубе и услышал от его игроков, могу сделать вывод, что "Краснодар" по-прежнему выглядит достаточно сильным: здесь собраны классные футболисты и хорошие тренеры. Так что я считаю, у нас есть неплохие шансы добиться результатов. Это и стало главной причиной перейти в этот клуб. Я готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне и помогать команде своим опытом. Надеюсь выиграть много матчей и достичь тех высоких целей, которые ставит перед собой клуб.
Я уже кое-что узнал о российской лиге, хотя не могу сказать, что смотрел много игр. Да, я знаю большинство команд, правда, пока не совсем знаком с их тактикой. Зато я точно знаю — когда ты играешь за такой сильный клуб, как "Краснодар", большинство соперников пытаются против тебя обороняться большими силами. Конечно, в этом плане нам всегда будет трудно, но у нас есть сильные игроки, есть командная тактика, которая позволит нам играть именно в такой футбол — с большим процентом владения мячом, с большим количеством движения. У нас есть все необходимые качества, чтобы выиграть много матчей.
Инфраструктура в клубе великолепная. Здесь абсолютно не на что пожаловаться! Есть все, что нам, футболистам, надо, и даже чуть больше! Все просто здорово!", - цитирует Берга ФК "Краснодар".