Чемпионат России
2 тур
Голы: Карп, 29, Табидзе, 40, Намли, 49, Вильена, 73, Рамирес, 86
"Уфа": Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 83), Козлов (Сысуев, 72), Игбун.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон (Игнатьев, 66), Намли (Сулейманов, 70), Вильена (Фьолусон, 90), Ари, Вандерсон.
Предупреждения: Спайч, 28, Рамирес, 54, Игбун, 64
"Краснодар" совершил невероятный камбек и вырвал победу у "Уфы"
Во втором туре чемпионата России "Краснодар" совершил невероятный камбек и вырвал победу у "Уфы". Гости к концу первого тайма проигрывали (2:0). После перерыва "Краснодар" ответил "Уфе" тремя мячами и вырвал победу.
Фото: ТАСС
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