Тренер "Краснодара": самая большая сложность на данный момент - наладить игровые связи

Тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал победу над "Уфой" (3:2) в рамках второго тура чемпионата России:



- Матч сложился динамично. В первом тайме была лучше "Уфа". У нас было достаточно подходов, но не хватало игроков впереди. Внесли коррективы в перерыве. И во втором тайме нам повезло быстро забить.



Самая большая сложность на данный момент - наладить игровые связи. У нас ушло два человека, двое получили серьёзные травмы. Чем глубже будем входить в сезон, тем лучше будут наши взаимодействия. Нам нужно время.



Почему не вышел на поле Стоцкий? Так решил тренер.



Жеребьёвка Лиги чемпионов? Не думаем об этом вообще. Готовимся к следующему матчу.



Когда ждать Скопинцева и Газинского? Газинский выбыл надолго. Насчёт Скопинцева - это к медикам, но, думаю, недели две [займёт восстановление].



Rusfootball.info