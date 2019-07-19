Тонни Вилена: сегодня у меня красивый гол получился

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена прокомментировал в эфире телеканала "Матч Премьер" игру с "Уфой" (3:2).



– Приятно стать лучшим игроком матча. Это был нелегкий матч и я счастлив, что мы заработали три очка. Мы собрались, постарались в перерыве перенастроиться. Сумели перевернуть игру и победить. Дальние удары? Я с детства много тренировал их, бил и бил. Сейчас это все на автомате происходит. Иногда ты попадаешь, иногда нет. Сегодня красивый гол получился.