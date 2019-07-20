Александр Шмурнов: стонания "«Спартак» не знает во что играет" - после «Ростова» они должны прекратиться Комментатор Матч ТВ Александр Шмурнов по завершении матча 2 тура РПЛ «Ростов» - «Спартак» дал небольшой эксклюзивный комментарий корреспонденту портала Rusfootball.info Александр Шмурнов

- «Спартак» сегодня играл в тот футбол, в который он должен был играть. Наверное, просто «Сочи» для них не был достаточным раздражителем. А «Ростов» им оказался. Сегодня Зобнин показал очень хороший уровень, Гулиев выглядел достойно. Фернандо предстал привычным для нас игроком.



Сегодняшний «Спартак» понравился по своей структуре. Но команда, видимо, ещё физически не очень готова, и её запасные не усиливают, а ослабляют игру. И это довольно серьёзная проблема, ведь концовка матча часто заставляет команду что ведёт в счёте находить варианты изменения игры таким образом, чтобы не подпадать под дикий прессинг. Выход же Мелкадзе и Ташаева ничего хорошего «Спартаку» не принёс. За мяч они не цеплялись, хотя свежие игроки должны это делать.



А в результате Мелкадзе не хватает качества, Ташаев словно растворился на поле, Адриано устал как и Зобнин с Гулиевым. Бакаев второй тайм провалил. Вероятно речь должна идти о физической готовности.



Наверное, стоит говорить о том, что короткая скамейка сегодня не дала «Спартаку» выиграть. Хотя начало второго тайма было очень достойным.

Вообще, все стонания о том, что «Спартак» не знает во что он играет» – после этого матча они должны прекратиться. «Спартак» ещё не знает на что он готов физически, и недоукомплектован.