Мартынович: "Краснодар" - это мой дом

Защитник "быков" Александр Мартынович поделился эмоциями после того, как провёл за команду двухсотый матч:



- Двухсотый матч – это серьезная цифра. Я счастлив провести двести матчей за "Краснодар". Это мой дом, моя команда, поэтому чувствую себя так, как будто выполнил долг перед командой, проведя двести матчей за этот клуб.



На самом деле, двести матчей – это очень много. Среди могу выделить наше дерби с "Кубанью", когда я забил на последней минуте. Это те эмоции, которые не передать, поэтому для себя этот матч выделю, - сказал футболист пресс-службе клуба.