Агент Шюррле: наиболее активно общаемся с клубами из России

Инго Хаспел, агент полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, рассказал, что у его клиента есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры.Ранее сообщалось, что московские "Спартак" и "Локомотив" интересуются полузащитником, причём "железнодорожники" рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста."Он хочет играть в футбол. Есть конкретные запросы из Италии и других стран. Однако в настоящий момент мы наиболее активно общаемся с заинтересованными сторонами из России", — цитирует агента Fussball Transfers.Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в "Фулхэме". Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с "Боруссией" рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, став с ней чемпионом мира в 2014 году.