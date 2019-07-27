Никита Бурмистров: "Сочи" надо хотя бы первый гол забить в РПЛ

Экс-игрок "Краснодара" Никита Бурмистров, ныне выступающий за ФК "Сочи", прокомментировал итоги встречи после своего бывшего клуба.



– Какого это вернуться играть против бывшей команды, но уже на другой стадион?

– Я думаю, это одна из лучших арен "России". Здесь все сделано с душой и для себя. Я думаю, что все под впечатлением от болельщиков и атмосферы. Это – праздник, который случился сегодня у "Краснодара", а не у нас.



– "Сочи" в том состоянии, когда может обыгрывать такие команды?

– Было несколько моментов. Если бы их забили, возможно, "Краснодару" было бы сложнее что-то. Но мог и быть разгром: соперник создал много моментов.



– В начале второго тайма "Сочи" хорошо выглядел. Что сказал тренер в перерыве?

– Сказал, что еще ничего не потеряно, что надо выходить и забивать гол. Мы начали играть более агрессивно впереди, пытались как-то прессинговать "Краснодар", чтобы они не начинали атаки так просто как в первом тайме. Где-то получилось что-то, играй мы так с самого начала, доставили бы больше проблем сопернику. Нам тяжело проводить по 90 минут в таком темпе, ведь мы собрались только месяц назад. Стараемся играть каким-то образом, работаем. Только через работу со временем к нам придет лучшая игра. Надеюсь, выправим эту нехорошую ситуацию.



– В следующем матче (с "Уфой"), говорят, вы впервые не будете считаться аутсайдером. Как сами считаете?

– Нам надо хотя бы первый гол забить хотя бы, потому что голов у нас нет – только подходы какие-то, моменты. Не знаю, чего не хватает. Может, уверенности в себе. Это новая для нас лига.



– С кем было наиболее тяжело из первых трех соперников – "Спартак", "Зенит" и сегодняшний "Краснодар"?

– Наиболее тяжело было с "Зенитом". Это была команда более силовая, которая старалась постоянно прессинговать и выходить один в один. С ними было правда тяжело играть.



Источник: www.rusfootball.info