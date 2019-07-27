Мадридский "Реал" готов заплатить английскому "Манчестер Юнайтед" 150 млн фунтов за французского футболиста Поля Погба, передает The Sun.
По информации издания, руководство «сливочных» расстанется с такой суммой в случае продажи валлийского нападающего Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин". Важно, что 26-летнего полузащитника хочет видеть в своей команде наставник "галактикос" Зинедин Зидан.
"Газета.ру"
"Реал" готов заплатить 150 млн фунтов за Погба
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»