"Реал" готов заплатить 150 млн фунтов за Погба

Мадридский "Реал" готов заплатить английскому "Манчестер Юнайтед" 150 млн фунтов за французского футболиста Поля Погба, передает The Sun.

По информации издания, руководство «сливочных» расстанется с такой суммой в случае продажи валлийского нападающего Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин". Важно, что 26-летнего полузащитника хочет видеть в своей команде наставник "галактикос" Зинедин Зидан.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Реал Погба Ла Лига
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