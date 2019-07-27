Стихотворение Назарова:
Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, Спартак!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера – физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!
"Мне надоели ваши бредни". Назаров сочинил новое стихотворение про "Спартак"
Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил очередной стих про красно-белых после поражения команды "Тамбову".
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