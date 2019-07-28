Защитник "Оренбурга" Георгий Зотов прокомментировал поражение от "Зенита" (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.
"Если честно, счет вообще не по игре. Много моментов не реализовали, надо исправлять. Если будем забивать свои моменты, перестанем проигрывать и начнем набирать очки. Не скажу, что "Зенит" грозен. Легко можно было играть и набирать очки. Нужно было исключить ошибки и добавить в завершающей стадии", - цитирует Зотова пресс-служба клуба.
Георгий Зотов: счет вообще не по игре. Легко можно было набирать очки с "Зенитом"
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