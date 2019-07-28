Дмитрий Свищев - о слухах вокруг положительных допинг-тестов 11 игроков английской премьер-лиги

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Дмитрий Свищев прокомментировал появившуюся информацию о положительных допинг-тестах 11 игроков английской премьер-лиги. Сообщалось, что по итогам 16 тестов футболисты принимали амфетамин, морфин, риталин или триамцинолон."Возникают вопросы: что за "разрешенный путь", который известен только английским спортсменам? По каким таким исключительным правилам живет антидопинговая система Англии? Считаю, что ВАДА необходимо пояснить мировой спортивной общественности, какие "разрешенные пути" попадания в организм запрещенных субстанций не нашли своего отражения в антидопинговых правилах, но активно используются спортсменами отдельных стран.К тому же, почему Британское антидопинговое агентство не принимает жестких мер в адрес Ассоциации футбола Англии. Возможно, не хватает мощностей. Как известно, английский футбол – сильнейшая мировая машина с огромными деньгами, спонсорами и, вероятно, тайнами. Не исключаю, что в британском футболе целая система подобных злоупотреблений, с которыми необходимо бороться. Возможно, российский опыт может быть полезен коллегам в антидопинговом противостоянии. К тому же, британские коллеги внесли значимый вклад в период восстановления РУСАДА, поэтому, вероятно, будет правильным шагом протянуть руку помощи зарубежным партнерам", - говорится в сообщении пресс-службы Свищева.