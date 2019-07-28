Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Очень напряженный матч. Равная игра. Наверное, первые 15 минут ЦСКА создавал больше моментов. На мой взгляд, совершенно равная игра. Для болельщиков она была напряженной.
- В концовке матча казалось, что были очень близки к голу.
- Вроде близко-близко... Надо посмотреть этот эпизод. Один эпизод посмотрели, а фол на Смолове не посмотрели. Очень сомнительный был фол. Игрой недоволен, потому что проиграли. Будем двигаться дальше.
Юрий Семин: игрой недоволен, потому что проиграли
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