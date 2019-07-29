"Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в "Бордо". Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в "Барселоне".
"Зенит" не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Александр Медведев: Халк, Сантос и Барриос посоветовали Малкому перейти в "Зенит"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможный переход в команду форварда "Барселоны" Малкома.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»