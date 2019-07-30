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"Зенит" рассчитывает закрыть сделку по Малкому в течение 48 часов

"Зенит" предлагает "Барселоне" 41 миллиона евро за нападающего "Барселоны" Малкома, сообщает "СЭ" со ссылкой на RMC.

Однако отмечается, что "Барселона" все же рассчитывает получить за футболиста 45 миллионов евро. По данным источника, спортивный директор российской стороны в настоящее время находится в Барселоне, чтобы закрыть сделку, и надеется заключить соглашение в течение следующих 48 часов. Вероятнее всего речь идет о Хавьере Рибалте.

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Теги: Малком Зенит Барселона
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