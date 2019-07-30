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Валерий Масалитин: большого смысла переходить в "Кристал Пэлас" я для Чалова не вижу

Валерий Масалитин: большого смысла переходить в "Кристал Пэлас" я для Чалова не вижу Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию российских СМИ об интересе "Кристал Пэлас" к форварду "армейцев" Фёдору Чалову.

- Согласно сайту "Чемпионат", лондонский клуб готов заплатить за россиянина 15 млн евро. Что вы думаете о вероятном переезде Чалова в Англию?

Думаю, в АПЛ ему будет тяжело. Мы говорим об одной из лучших лиг мира, где выступают большие мастера, представляющие лучшие сборные планеты. Там жёсткий футбол, каждый матч интенсивный и напряжённый, этого нет в нашем первенстве. Поэтому проявить себя там в своём нынешнем состоянии у Чалова шансов мало.

Ушёл Головин, попал в не лучшее время для "Монако", и пока того Головина времён ЦСКА ещё нет. Велика вероятность, что такое случится и с Чаловым. Туда нужно уходить готовым во всех отношениях: и в физическом плане, и в тактическом, и в моральном, если присядешь на лавочку в какой-то момент. Там на каждой тренировке нужно доказывать, что ты достоин основы. На каждой тренировке, я подчёркиваю. И там не будут закрывать глаза на то, что на тренировках ты в носу ковыряешь.

Слухи вокруг Чалова понятны, ведь это молодой и результативный форвард. Возможно, если от "Кристал Пэлас" будет конкретное предложение, ЦСКА его и рассмотрит. Но как мне кажется, 15 млн евро за Фёдора - это маловато. Можно будет на нём заработать раза в 2 больше, если он будет прогрессировать. Но 15, конечно, маловато за молодого и перспективного нападающего, привлекающегося в сборную России и выступающего регулярно в еврокубках.

- В первоисточнике также указан и интерес к Чалову со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма", "Монако", "Лацио" и "Валенсии".

Опять же, я допускаю что он находится на заметке у перечисленных клубов. Но конкретные предложения есть? А так, это нормально, что клубы собирают информацию о потенциальном новичке, отсюда и слухи.

Интерес "Кристал Пэлас" - это тоже хорошо, ведь это лондонский клуб, выступающий в английской Премьер-Лиге. Но помимо сомнений в том, как Чалов в сегодняшнем своём состоянии себя там проявит, есть ещё и сомнения в целесообразности перехода именно в такую команду. В ЦСКА он является игроком основы, он адаптирован к командной игре, его ищут партнёры на поле, да и в целом его можно назвать одним из лидеров "армейцев". Кроме того, ЦСКА - регулярный участник еврокубков, и учитывая всё перечисленное, в родной команде он будет куда быстрее адаптироваться и куда больше играть, чем в "Кристал Пэлас". Поэтому большого смысла переходить в эту команду я для него не вижу.

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Теги: Масалитин ЦСКА Чалов Кристал Пэлас АПЛ
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