Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал успешный старт казанской команды в российской Премьер-Лиги. Команда из столицы Татарстана после трех туров занимает третью строчку, это лучшее начало сезона команды с 2010 года.
"Конечно, я рад за "Рубин". Получится ли у Шаронова дальше — покажет время, но желание играть в атаку радует, хотя игра в пять защитников по-своему тоже интересна, о вкусах не спорят, как говорится. Конечно, крен в атаку понятен, потому что последние год-два было невыносимо смотреть на игру казанской команды, когда пять защитников здесь, пять защитников там, а двое атакуют пятерых, но с другой стороны — это достижение результата, важнейший критерий работы коллектива, но я никого не осуждаю, каждый идет своим путем.
Болельщики ходят на футбол несмотря на погоду? В ожидании хорошей игры погоду не замечаешь, оделся и ждешь зрелища. Если тенденция сохранится и дальше, то можно порадоваться, футбол же для зрителей. Можно и насильно загонять, как это было несколько лет назад, был такой период. Народ идет — это надо ценить, руководство клуба и Шаронов понимают, что эту планку надо держать, потому что 3 тысячи на стадионе, где 45 тысяч — это что-то. На «Казань-Арене» комфортнее, чем на "Центральном", еще и погода была плохая в матче с "Ахматом", но болельщики пришли. Значит, люди проголосовали ногами, соскучились. Поклонникам "Рубина" есть с чем сравнивать, приглашали и испанского тренера, и Бердыева возвращали, но результата не было. Сейчас же идет волна болельщиков, ее надо ловить. На хоккей ходят в Казани, если еще и футбол вернется, то будет еще лучше", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Ринат Билялетдинов: рад за "Рубин". Последние год-два было невыносимо смотреть на их игру
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»