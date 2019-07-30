Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Алексей Ребко заявил, что не понимает, почему московский клуб решил продать полузащитника Фернандо в китайский "Бэйцзин Гоань".
"Руководство "Спартака" будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими футболистами. На их место приходят те, кто является хуже по уровню мастерства. После ухода Фернандо думаю, что уровень игры «Спартака» еще ниже упадет.
"Спартак" точно потеряет по мозгам на поле, такие футболисты — редкость в нашем чемпионате. Очень удивлен таким трансфером. Я не понимаю, как можно было отпустить такого футболиста. Фернандо был одним из лучших футболистов "Спартака", - цитирует Ребко Sport24.ru.
Алексей Ребко: руководство "Спартака" будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими игроками
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