» » Алексей Ребко: руководство "Спартака" будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими игроками

Алексей Ребко: руководство "Спартака" будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими игроками

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Алексей Ребко заявил, что не понимает, почему московский клуб решил продать полузащитника Фернандо в китайский "Бэйцзин Гоань".

"Руководство "Спартака" будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими футболистами. На их место приходят те, кто является хуже по уровню мастерства. После ухода Фернандо думаю, что уровень игры «Спартака» еще ниже упадет.

"Спартак" точно потеряет по мозгам на поле, такие футболисты — редкость в нашем чемпионате. Очень удивлен таким трансфером. Я не понимаю, как можно было отпустить такого футболиста. Фернандо был одним из лучших футболистов "Спартака", - цитирует Ребко Sport24.ru.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Ребко Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Евгений Алдонин: Чалов первый год сыграл на очень хорошем уровне. Может, стоит на год остаться в ЦСКА
Алексей Ребко: руководство "Спартака" будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими игроками
Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Реалом" в полуфинале турнира в Мюнхене
Луиз Адриано официально перешел в "Палмейрас" 39
Вратарь "Тамбова" Шелия - о победе над "Спартаком": Джикия спросил, на фига я отбил удар Жиго 1
Сергей Карасев извинился перед ФК "Оренбург" за ошибки в матче с "Зенитом" 10
АЗ подтвердил переговоры со "Спартаком" по Тилу 6
Андрей Тихонов рассказал о сложностях общения с игроками
Ролан Гусев: если у Чалова есть шанс поиграть в АПЛ, надо его использовать 2
Алексей Ребко: Кононов решил избавиться от Самедова из-за авторитета
Жозе Моуринью может стать новым тренером в "Валенсии"
Андрей Кобелев заявил, что Самедова нельзя считать скандалистом и предателем
Андре Силва все еще может перейти в "Монако"
"Брайтон" хочет купить защитника "Бристоля" за 20 миллионов фунтов
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"ПСЖ" готов продать Неймара за 180 миллионов евро 2
Кошмарные Зобнин и Рассказов, опять Васин. Сборная неудачников третьего тура 6
"Спартак" пожелал успехов Самедову, который объявил о завершении карьеры
Стала известна сумма, которую "Спартак" заработает на переходе Фернандо в "Бейцзин Гоань" 42
Александр Медведев - о трансфере Малкома: он легко вольется в команду 1
"Рома" хочет купить Игуаина 2
"Ювентус" согласился продать Кина в "Эвертон"
Марат Сафин: я никогда не хотел быть теннисистом. Все детство мечтал быть футболистом "Спартака" 4
Трансфер Малкома обойдется "Зениту" в 50 млн евро 72
Гаджи Гаджиев: в лице Самедова лига потеряла большого мастера 1
Ринат Билялетдинов: рад за "Рубин". Последние год-два было невыносимо смотреть на их игру 2
Валерий Масалитин: большого смысла переходить в "Кристал Пэлас" я для Чалова не вижу 4
У Роналдиньо изъяли испанский и бразильский паспорта 1
Рауль Рианчо: Самедов был одним из лучших игроков России последнего десятилетия 2
"Кристал Пэлас" предложил ЦСКА 15 млн евро за Чалова 58
Все новости