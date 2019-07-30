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Луиз Адриано обратился к фанатам "Палмейраса"

Нападающий Луиз Адриано, который перешел из "Спартака" в "Палмейрас", через твиттер обратился к болельщикам бразильского клуба.

"Болельщики "Палмейраса", спасибо за все сообщения и теплый прием. Я очень рад, что смог подписать контракт с таким великим клубом. Также доволен тем, какие цели ставит перед собой "Палмейрас". Я здесь, чтобы показать свой максимум, лучшую игру и выиграть новые титулы", - заявил Адриано.

"СЭ"

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Теги: Адриано Спартак Палмейрас
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