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Сухина рассказал, о чем говорит с судьями во время матчей

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в московском "Локомотиве", ответил на претензии о том, что он часто разговаривает с арбитрами во время матчей и может оказывать давление на бывших коллег.

Во время матчей вы — бывший судья — часто подходите к арбитрам и о чем-то с ними разговариваете. Вы же понимаете, что это выглядит странно?

— Перед заменами я подхожу к резервному арбитру, чтобы передать листок с фамилиями. Это необходимо делать — я же замены провожу. Еще могу узнать, кому дали карточку, если это произошло на другой половине поля. Иногда спрашиваю, сколько минут будет добавлено — чтобы на скамейке понимали, проводить ли, например, замену в концовке. В чем подозрения? В том, что если скажу судье: «Заканчивай матч, мы же ведем в счете», то он так и сделает?

— Селекционер «Зенита» Никита Васюхин предположил: «Настоящее искусство — влияние с бровки в лайве». И привел пример: в матче с ЦСКА Баринов сфолил на желтую, которая должна была стать для него восьмой. Но после паузы предупредили Кварацхелию, который просто проходил мимо.

— Если арбитр посчитал, что был фол на желтую, но показал карточку не тому игроку, это ошибка. Но вы не допускаете, что судья мог просто назначить штрафной, а Кварацхелия, проходя мимо, что-нибудь выдал в его сторону? Тогда это желтая за неспортивное поведение. По поводу восьмой карточки Баринова: он получил ее в следующем туре в Грозном на 86-й минуте и в итоге пропустил матч с ЦСКА. Что лучше: не сыграть с «Ахматом» или не сыграть в дерби? Если кто-то хочет придумать заговор, то конкретно в этой истории просто нет логики.

— Другой пример: в чемпионском матче с «Зенитом» был фол в центре поля, судья дал штрафной. Это не попало в трансляцию, но с тактической камеры видно, как вы подошли к резервному рефери и что-то сказали ему на ухо. После этого он связался с главным, и тот достал желтую карточку игроку «Зенита».

— Наверное, мне было так скучно, что я попросил резервного показать карточку, а он меня послушал. Если серьезно, то хорошо бы вспомнить, с чего вообще все началось — на видео нет самого фола. Но смотрите, после нарушения к судье прибежал Тарасов. Крикнул что-то в духе: «Ты чего, не видел?» Кажется, там была отмашка. Мяч остался у нас, пошла атака, а игру остановили. После Тарасова подошел я. В итоге ассистент просто угомонил и меня, и Тарасова: «Будет желтая, успокойтесь». По-моему, было так. Чтобы я сказал арбитру: «Ну, дай пятому номеру или, например, шестому», — и судья тут же предупредил бы игрока, потому что я попросил… Ну, это вряд ли.

Sport24

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Теги: Сухина Локомотив
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