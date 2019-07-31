» » Руслан Пименов: думаю, что "Динамо" к дерби больше готово, "Спартак" сейчас в яме

Руслан Пименов: думаю, что "Динамо" к дерби больше готово, "Спартак" сейчас в яме

Руслан Пименов: думаю, что "Динамо" к дерби больше готово, "Спартак" сейчас в яме Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от дерби «Спартак» - «Динамо» в 4-м туре РПЛ, поделился мнением о переходе игроков красно-белых Фернандо и Луиса Адриано в китайский «Бэйцзин Гоань» и бразильский «Палмейрас» соответственно, а также отметил, что слухи о возможной замене главного тренера динамовцев Дмитрия Хохлова на Курбана Бердыева не идут команде на пользу.

- «Спартак» только что расстался двумя основными игроками - Фернандо и Луисом Адриано. Каково красно-белым придется без них?

- Будет однозначно тяжело. Тот же Фернандо - ключевой игрок в опорной зоне. Такое впечатление, что в «Спартаке» решили сделать новую команду. И решили это делать через Кононова.

- Как именно?

- Кононов - главный тренер. Получается, что он отдает двух сильных игроков в другие клубы. А если результат будет неудачным, то, образно говоря, все балки упадут на Кононова.

- И последует замена главного тренера?..

- Естественно. «Спартак» - команда, которая всегда должна бороться за первое место.

- По слухам, главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова может заменить в этой должности Курбан Бердыев, и на то, чтобы зарекомендовать себя перед представителями ВТБ Хохлову дано пять матчей. Нужен ли такой прессинг команде?

- Естественно, ни команде, ни тренеру это не нужно. Это негативно на всех сказывается. Ты постоянно на нервах, работаешь с оглядкой на то, что тебя могут уволить. Конечно, ничего конструктивного в твои мысли это не вносит. Но руководство, возможно, уже сейчас хочет видеть результаты, поскольку клуб этим летом потратился и комплектовался достаточно серьезно.

- Какой видится расстановка сил перед московским дерби?

- Сейчас расклад немного поменялся: лидеры ушли из «Спартака» - посмотрим на молодежь. Думаю, что «Динамо» сейчас к этому дерби больше готово, чем спартаковцы. «Спартак» сейчас в яме: они проиграли в последнем матче «Тамбову». «Динамо» же уверенно победило «Урал». Поэтому какое-то преимущество перед игрой у динамовцев есть.

- Поражение красно-белых от «Тамбова» удивило?

- Нельзя сказать, что это стало большой неожиданностью. Предпосылки к тому, что «Тамбов» может отобрать очки у «Спартака», были. Потому что не все гладко сейчас в «Спартаке». И в руководстве, и в тренерском штабе, и с болельщиками. То есть там идут мощные перестановки.

- Какой игры ждете в дерби?

- «Спартак» - «Динамо» - это одно из самых значимых дерби. Оно всегда стояло во главе. Скорее всего, игра будет открытой. Поначалу сломя голову, конечно, никто не побежит, но в итоге, думаю, эмоции захлестнут, и команды покажут открытый футбол. Надеюсь, что по парочке мячей с каждой стороны забьют. Но не факт, что будет именно так.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Пименов Спартак Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Жоаузинью рассказал про получение российского гражданства
Суд установил для Глушакова определенный порядок общения с детьми
Гарет Бэйл отправился играть в гольф во время матча "Реала" с "Тоттенхэмом"
Президент ПФЛ заверил, что матчи тура состоятся, несмотря на лесные пожары
"Фиорентина" арендует у "Интера" Наингголана с правом выкупа 2
Шмель с дачи: «Спартак» объявил о подписании контракта с Шюррле 1
Малком 2 августа пройдет медосмотр для "Зенита" 9
Александр Медведев: если Малком приедет в "Зенит", его работа тоже будет выставлена в Эрмитаже 9
Руслан Пименов: думаю, что "Динамо" к дерби больше готово, "Спартак" сейчас в яме 3
Сергей Семак: соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу "Зениту", футболистам и их семьям
Экс-игрок голландских клубов Левченко оценил перспективы Тиля в "Спартаке" 2
"Спартак" объявил об аренде Шюррле 41
"Зенит" и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве 6
"Динамо" интересуется нападающим "Интера"
"Бешикташ" может перехватить Шюррле у "Спартака" 6
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Фиорентина" объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга
Evening Standard: FA подала заявку на проведение финала ЛЧ на "Уэмбли" в 2023 году
Леонид Федун на встрече с болельщиками "Спартака" поддержал Кононова 23
Владелец "Сампдории" согласился продать клуб за 140 миллионов евро 1
Джилл Эллис покинула женскую сборную США 1
Южнокорейские фанаты требуют 50 миллионов евро компенсации за то, что Роналду не вышел на поле 2
Роман Бабаев: даже не рассматривали вариант с приглашением Хачериди в ЦСКА 5
Пауло Дибала обсудит свое будущее с Сарри 1
"Шеффилд Юнайтед" вновь обновит клубный трансферный рекорд
"Рома" интересуется Ловреном
РПЛ прокомментировала информацию о возможном переносе матча "Спартак" - "Динамо" 8
"Барселона" сделала предложение "Бетису" по Фирпо
"Барселона" хочет подписать левого защитника уже на этой неделе
Выступающие за равную зарплату футболистки США получают больше мужчин
Все новости