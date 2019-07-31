Руслан Пименов: думаю, что "Динамо" к дерби больше готово, "Спартак" сейчас в яме

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервьюрассказал об ожиданиях от дерби «Спартак» - «Динамо» в 4-м туре РПЛ, поделился мнением о переходе игроков красно-белых Фернандо и Луиса Адриано в китайский «Бэйцзин Гоань» и бразильский «Палмейрас» соответственно, а также отметил, что слухи о возможной замене главного тренера динамовцев Дмитрия Хохлова на Курбана Бердыева не идут команде на пользу.- Будет однозначно тяжело. Тот же Фернандо - ключевой игрок в опорной зоне. Такое впечатление, что в «Спартаке» решили сделать новую команду. И решили это делать через Кононова.- Кононов - главный тренер. Получается, что он отдает двух сильных игроков в другие клубы. А если результат будет неудачным, то, образно говоря, все балки упадут на Кононова.- Естественно. «Спартак» - команда, которая всегда должна бороться за первое место.- Естественно, ни команде, ни тренеру это не нужно. Это негативно на всех сказывается. Ты постоянно на нервах, работаешь с оглядкой на то, что тебя могут уволить. Конечно, ничего конструктивного в твои мысли это не вносит. Но руководство, возможно, уже сейчас хочет видеть результаты, поскольку клуб этим летом потратился и комплектовался достаточно серьезно.- Сейчас расклад немного поменялся: лидеры ушли из «Спартака» - посмотрим на молодежь. Думаю, что «Динамо» сейчас к этому дерби больше готово, чем спартаковцы. «Спартак» сейчас в яме: они проиграли в последнем матче «Тамбову». «Динамо» же уверенно победило «Урал». Поэтому какое-то преимущество перед игрой у динамовцев есть.- Нельзя сказать, что это стало большой неожиданностью. Предпосылки к тому, что «Тамбов» может отобрать очки у «Спартака», были. Потому что не все гладко сейчас в «Спартаке». И в руководстве, и в тренерском штабе, и с болельщиками. То есть там идут мощные перестановки.- «Спартак» - «Динамо» - это одно из самых значимых дерби. Оно всегда стояло во главе. Скорее всего, игра будет открытой. Поначалу сломя голову, конечно, никто не побежит, но в итоге, думаю, эмоции захлестнут, и команды покажут открытый футбол. Надеюсь, что по парочке мячей с каждой стороны забьют. Но не факт, что будет именно так.Виктория Яковлева,