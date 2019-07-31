Евгений Кафельников: мне не нравится то, что творится со "Спартаком"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, болельщик "Спартака" выразил сомнения в возможностях красно-белых в сезоне-2019/20.



"Для меня ничего не изменится, если даже к зиме "Спартак" выйдет на первое место. Мне не нравится то, что творится с командой. Я был против ухода Карреры. Я не согласен с политикой клуба. И со всем тем, что происходило в последние полтора года — после победы в чемпионате России. Все эти интриги, скандалы", — заявил бывший спортсмен."Не знаю кто мог бы возглавить "Спартак" помимо Карреры. Любому тренеру нужен достойный материал. А тут хоть Гвардиола, хоть Фергюсон, Зидан и Моуринью ситуацию не спасут. С таким составом просто нереально добиться результатов, которых ждут болельщики "Спартака", — добавил он.