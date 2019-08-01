Егор Титов: позвать Карреру? А почему не Романцева или Ярцева?

Легенда "Спартака" Егор Титов признался, что не считает возвращение Массимо Карреры обязательно принесло бы успех красно-белым.– Ну а почему тогда не сказать: "Давайте вернем Романцева, Ярцева"?– Ну нельзя же утверждать, что если у человека один раз получилось, то будет получаться всегда. Команда то вся поменялась! Сегодня в составе – воспитанники и новички. Не факт, что Массимо удалось бы добиться успехов с этим составом. Не забывайте, что и помощники у него были другими. Сегодня их уже нет в "Спартаке". Это и Пилипчук, и Рианчо, и Хавьер, который сейчас в "Рубине", и другие. Мы не знаем до конца, какой вклад в успех Карреры внесли эти специалисты. На мой взгляд, немаленький.