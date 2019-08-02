Известный футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал подробности о несостоявшемся зимой переходе полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе в "Витесс".
"Когда выяснилось, что весной Джано "Спартаку" не нужен, я предложил его Слуцкому. Тот, конечно, заинтересовался. Мы даже заказали билеты в Голландию, но там, увы, странные правила. Играющий в Голландии футболист должен там же платить все налоги, даже если отдан в аренду и 90 процентов зарплаты получает в клубе из другой страны. Джано был готов на очень солидное понижение, но "Спартак" попадал бы на сумасшедшие налоги. Поэтому переход не состоялся", — цитирует Лепсаю "Матч ТВ".
Тимур Лепсая - о несостоявшемся переходе Ананидзе в "Витесс": "Спартак" попадал бы на сумасшедшие налоги
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»