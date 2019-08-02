Сумасшедшая суббота. Превью четвёртого тура РПЛ

«Урал» - «Ростов»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Выходные открывают команды, ярко начавшие этот сезон. После первых двух туров «Урал» был первым, но против «Динамо» команда Парфёнова показала себя неважно – и феерия Екатеринбурга (6 голов в двух матчах) приостановилась. Надеемся, что не закончилась насовсем.
«Ростов» сильно изменился этим летом и теперь тянет инициативу на себя и действует агрессивно, предпочитая давить, а не дожидаться ошибок соперника. Первая игра тура вполне может оказаться голевой перестрелкой (тем более Ионов и Шомуродов в роскошной форме и сделали уже два матча), - а что может быть лучше для бодрого старта уик-энда?
«Крылья Советов» - «Локомотив»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Самара изящно выпотрошила ЦСКА в первом туре, но в двух последовавших матчах показала, что не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Те же целиком и полностью проваленные отрезки матча, которые определяют итоговый результат, и мрак в обороне. Из нового только беспощадный Соболев, не забивший лишь в Уфе.
Как будто у «Крыльев» и так мало проблем, Божович догадался ляпнуть на партнёрской встрече:
- Дай Бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда.
Из-за этого вскипел губернатор Самарской области и отреагировал словами «избави Бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь».
Самарского губернатора возмутили слова Божовича о Соболеве
Далее ситуация вроде как устаканилась, но перед матчем с дополнительно мотивированным (поражением в дерби) «Локомотивом» самарцы получили небольшой и никогда не бывающий к столу скандал.
«Спартак» - «Динамо»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
«Динамо» в прошлом туре наконец-то перебороло свою неудачливость и победило, но сопротивление в дерби будет гораздо прочней. Вряд ли команде помогают и слухи о приезде Бердыева, который должен сменить Хохлова в том случае, если обновившиеся летом «бело-голубые» вновь начнут хромать на обе ноги.
Правда, ситуация Кононова не проще. После поражения от «Тамбова» в прессе появилась информация, что наставнику «красно-белых» даётся время до конца августа, чтобы «исправить сложившуюся ситуацию». Сделать это при нынешней трансферной ситуации (уехали Фернандо и Адриано, только-только подписали Ларрсона и Шюррле) будет непросто. Тренер должен на ходу строить команду и делать результат. И всё это при нагнетающих после каждой неудачи фанатах.
«Зенит» - «Краснодар»
Суббота, 21:30. Матч ТВ
Суббота, 21:30. Матч ТВ
После весеннего представления, которое показали нам первая и третья команды прошлого сезона, ждать этого матча с ровным сердцем просто не получается. В той игре было всё – и классные голы, и разборки, и драма. На всякий случай – если вы забыли
«Зенит» и на этот раз выглядит предпочтительнее. Малком почти наверняка не выйдет в старте, он приехал в Петербург лишь на неделе, но Семак пообещал его наличие в заявке. Хотя и без него команда питерцы стали единственными кто набрал 9 очков в трёх турах.
А «Краснодар» пока только обретает целостность. Не мудрено – два игрока ушло, двое получили серьёзные травмы, поэтому разом пришлось встраивать в команду целый ряд новичков. Размазать «Сочи» нынешнему «Краснодару» по силам. А вот пободаться с чемпионом? Завтра увидим.
В Петербург приехал новый Халк? В РПЛ главный трансфер лета
«Тамбов» - «Арсенал»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Тульские мечты о еврокубках оборвались на первой же ступеньке. На неделе «Арсенал» сокрушительно влетел «Нефтчи», и теперь будет думать исключительно о борьбе на внутренней арене. Впрочем, это и не должно удивлять, учитывая, какие потери команда понесла летом.
Победившая на прошлой неделе «Спартак» команда Григоряна выглядит более чем серьёзным препятствием для такого «Арсенала». «Тамбов» и до этого не уступал грандам нашей лиги (по игре) существенно, а в «домашних» (в кавычках, потому что отечественные «вулфз» играют в Саранске) условиях показал себя вовсе солидно. Правда, кто на фоне нынешнего «Спартак» не будет так выглядеть?..
«Рубин» - ЦСКА
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
ЦСКА оклемался после неудачного старта и победил в двух встречах подряд, при этом в третьем туре оказался сильнее в дерби с «Локомотивом». Проблем у Гончаренко хватает, особенно в центре обороны, где вечно нестабильный Васин играет с не успевшим привыкнуть к новым реалиям Шарлией, но о катастрофическом состоянии команды говорить (как это делали после 0:2 от Самары) не имеет смысла.
Правда, и нынешний «Рубин» соперник не из приятных. От обедневшей Казани ждали борьбы за выживания, но Шаронов сколотил боеспособный коллективчик, который внезапно идёт в группе лидеров, - они дважды не проиграли в Москве, а дома перебодали «Ахмат» благодаря гениальному Дюпину.
«Сочи» - «Уфа»
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
Хорошая возможность для «Сочи» набрать первые очки. Команда Точилина неплохо выглядела на старте, но в первых трёх турах была вынуждена играть против «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Не лучшая компания для успешного выступления в случае с только выбравшимся из ФНЛ «Сочи».
Тем более «Уфа» несвойственно для себя допускает страшные огрехи в обороне. «Крылья» в прошлом туре за них простили, но повезёт ли и на этот раз?
«Ахмат» - «Оренбург»
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Глушаков продолжает восстановление и на поле не выйдет, а жаль – Грозному явно пригодилась бы помощь опытного игрока. Против того же «Рубина» чеченская команда отрезками выглядела здорово, но не смогла реализоваться – и в итоге уступила, хотя имела полное право претендовать, как минимум, на ничью.
«Оренбург» ещё не набрал ни одного очка, но вина в этом не только Федотова и его подопечных. С тем же «Зенитом» здорово налажал Карасёв, не поставивший чистый пенальти в ворота питерцев, зато давший спорный одиннадцатиметровый в сторону «Оренбурга».
Арбитр, кстати, уже извинился, но проигравшей стороне вряд ли будет от этого легче.