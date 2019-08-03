Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0).
- Не удалось забить гол. Играли неплохо, до удаления тоже неплохо играли. Вдесятером отстояли, бились. Хотели выиграть, но не получилось.
- Понсе сильно подвел команду?
- Нельзя так говорить, что подвел. К мячу шел и получилось, что попал во вратаря.
- Свою игру как оцените?
- Где-то больше на оборону играл, тяжело было.
- Справедливый результат?
- Думаю, да.
- Шюррле как оцените?
- Не я оцениваю, а тренеры будут оценивать. Но вроде хорошо смотрелся, цеплялся за мячи, бил по воротам.
- Насколько комфортно с ним взаимодействовать?
- Он только вчера тренировался с нами. Но время нужно, чтобы сыграться.
Rusfootball.info
Резиуан Мирзов: нельзя говорить, что Понсе подвел команду
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