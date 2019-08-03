Резиуан Мирзов: нельзя говорить, что Понсе подвел команду

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0).



- Не удалось забить гол. Играли неплохо, до удаления тоже неплохо играли. Вдесятером отстояли, бились. Хотели выиграть, но не получилось.



- Понсе сильно подвел команду?



- Нельзя так говорить, что подвел. К мячу шел и получилось, что попал во вратаря.



- Свою игру как оцените?



- Где-то больше на оборону играл, тяжело было.



- Справедливый результат?



- Думаю, да.



- Шюррле как оцените?



- Не я оцениваю, а тренеры будут оценивать. Но вроде хорошо смотрелся, цеплялся за мячи, бил по воротам.



- Насколько комфортно с ним взаимодействовать?



- Он только вчера тренировался с нами. Но время нужно, чтобы сыграться.



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