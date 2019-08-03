Роман Зобнин: извиняюсь перед Мирзовым ещё раз

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0)

Фото: spartak.com

- Момент, когда я не забил с линии штрафной? Я оказался в несвойственной для себя позиции, всё-таки силён в других немного качествах. Мог покатить на Мирзова, решил взять ответственность на себя... Извиняюсь перед Мирзовым ещё раз. Не получилось.



Мы хорошо начали, немного подсели, инициатива переходила то к "Динамо", то к нам, а после удаления пришлось перестраиваться.



- Показалось, что удаление только пошло на пользу...



Это вам показалось, наверное. Может, это так. Но сидеть в защите и бежать в свободные зоны легче, чем взламывать оборону, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.