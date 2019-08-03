Константин Рауш: моменты были, надо было просто забивать

Защитник московского "Динамо" прокомментировал ничью в дерби со "Спартаком" (0:0)

Фото: Rusfootball.info

- Даже без удаления в первом тайме у нас было достаточно моментов. Вратарь у них здорово сыграл. Старались, искали возможности, счёт 0:0 нас, конечно, не устраивает. Хотя если "Рубин" вспомнить, в футболе разное бывает. Сегодня заработали очко, будем двигаться дальше.



Второй тайм планировали играть, как и конец первого тайма. Чтоб "Спартак" без мяча оставался. Знали, что они любят с мячом играть, знали, что будут зоны, и пытались пользоваться. Моменты были, надо было просто забивать.



Шюррле? Я его хорошо знаю. Много лет против него играл. Очень сильный футболист, он ещё поможет своей команде. О чём с ним говорили? Просто пообщались. Я спрашивал его, как так сложилось. Сказал ему, если захочешь, будем вместе ужинать, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.