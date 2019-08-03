Актер Александр Петров, являющийся болельщиком "Спартака" подвел итог дерби с "Динамо" (0:0) в четвертом туре РПЛ.
"Было круто. Есть проблемы, их надо решать. Шюррле очень хорошо вошел в игру. Мне кажется, что он освоится в "Спартаке" и даст результат. Все трибуны сегодня болели за Шюррле и хотели, чтобы он забил. Это было такое русское гостеприимство.
Максименко тоже молодец. Спас в стольких моментах! В некоторых эпизодах вытаскивал мячи из девяток в стиле Оливера КанаФК "Спартак".
Актер Петров: Максименко сыграл в стиле Кана, а Шюррле фанаты "Спартака" встретили по-русски
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