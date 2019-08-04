Михаил Грушевский: возвращение Дзагоева будет сродни новому трансферу

- В первом тайме ЦСКА имел если не подавляющее, то существенное преимущество, - начал Грушевский. - У команды было несколько голевых моментов, помимо реализованного Чаловым. Кстати, гол получился эффектный, да ещё и в раздевалку, что тоже очень важно. Во втором тайме мы сыграли по счёту, как и с "Локомотивом". Столичная команда отдала инициативу, и надежды на взятие ворот у хозяев поля были. Но в целом, учитывая первый тайм, наверное, нужно признать победу закономерной и заслуженной.
Очень хороший матч провёл Бистрович, чего болельщики ЦСКА очень ждали. Я знаю, что ходили разговоры о нём, мол, "пора от него избавляться, тем более учитывая новый лимит"... но хорват доказал, что может играть на необходимом уровне, и я очень за него рад. Надеюсь, что серьёзные повреждения не получили Дивеев и Сигурдссон, это важные для нас футболисты, правда, исландец пока не вышел на свой лучший уровень. А ещё сегодня на замену вышел Константин Кучаев, и мне кажется что он будет добавлять. Он давно работает в общей группе, и вскоре он пополнит нашу основную обойму.
Неплохо смотрелся Шарлия, вокруг которого тоже ходили разного рода разговоры, вплоть до "зачем ЦСКА покупать всякий шлак". Но мне кажется, Звонимир будет добавлять, и не будем забывать, что Гончаренко умеет делать из малоизвестных игроков обороны защитников приличного уровня. Пример Бекао довольно наглядный. Будем надеяться, что хорват даже превзойдёт бразильца. Я понимаю, что излишне оптимистично говорю, но почему бы и нет?
Возвращения в общую группу я жду и от Алана Дзагоева, который, надеюсь, вскоре будет работать без ограничений. Его возвращение будет сродни новому трансферу, чего ждут поклонники нашей команды. Нас уже подкалывают почти все основные конкуренты по теме малой трансферной активности, но я хочу сказать, что если Дзагоев вернётся в основу и составит конкуренцию тому же Бистровичу, например, для нас это будет как большой трансфер. Мы уже забыли что такое Дзагоев в основе, Дзагоев без травм. Если этот сезон будет счастливым для Дзагоева, он автоматически станет счастливым и для ЦСКА.
Михаил Грушевский: возвращение Дзагоева будет сродни новому трансферу
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Рубина" (1:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.
Modniy.tv
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