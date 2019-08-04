» » Михаил Грушевский: возвращение Дзагоева будет сродни новому трансферу

Михаил Грушевский: возвращение Дзагоева будет сродни новому трансферу

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Рубина" (1:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.
Modniy.tv
- В первом тайме ЦСКА имел если не подавляющее, то существенное преимущество, - начал Грушевский. - У команды было несколько голевых моментов, помимо реализованного Чаловым. Кстати, гол получился эффектный, да ещё и в раздевалку, что тоже очень важно. Во втором тайме мы сыграли по счёту, как и с "Локомотивом". Столичная команда отдала инициативу, и надежды на взятие ворот у хозяев поля были. Но в целом, учитывая первый тайм, наверное, нужно признать победу закономерной и заслуженной.

Очень хороший матч провёл Бистрович, чего болельщики ЦСКА очень ждали. Я знаю, что ходили разговоры о нём, мол, "пора от него избавляться, тем более учитывая новый лимит"... но хорват доказал, что может играть на необходимом уровне, и я очень за него рад. Надеюсь, что серьёзные повреждения не получили Дивеев и Сигурдссон, это важные для нас футболисты, правда, исландец пока не вышел на свой лучший уровень. А ещё сегодня на замену вышел Константин Кучаев, и мне кажется что он будет добавлять. Он давно работает в общей группе, и вскоре он пополнит нашу основную обойму.

Неплохо смотрелся Шарлия, вокруг которого тоже ходили разного рода разговоры, вплоть до "зачем ЦСКА покупать всякий шлак". Но мне кажется, Звонимир будет добавлять, и не будем забывать, что Гончаренко умеет делать из малоизвестных игроков обороны защитников приличного уровня. Пример Бекао довольно наглядный. Будем надеяться, что хорват даже превзойдёт бразильца. Я понимаю, что излишне оптимистично говорю, но почему бы и нет?

Возвращения в общую группу я жду и от Алана Дзагоева, который, надеюсь, вскоре будет работать без ограничений. Его возвращение будет сродни новому трансферу, чего ждут поклонники нашей команды. Нас уже подкалывают почти все основные конкуренты по теме малой трансферной активности, но я хочу сказать, что если Дзагоев вернётся в основу и составит конкуренцию тому же Бистровичу, например, для нас это будет как большой трансфер. Мы уже забыли что такое Дзагоев в основе, Дзагоев без травм. Если этот сезон будет счастливым для Дзагоева, он автоматически станет счастливым и для ЦСКА.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Автор:
Теги: Грушевский ЦСКА Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Владимир Пономарёв: получил колоссальное удовольствие от игры ЦСКА в первом тайме
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Михаил Грушевский: возвращение Дзагоева будет сродни новому трансферу
Александр Медведев прокомментировал расистский скандал вокруг новичка команды Малкома
Милевский пошутил над Зинченко после Суперкубка Англии: приезжай в Брест, пробьем пенальти
"Зенит" ответил на обвинения западных СМИ в расизме фанатов в отношении новичка Малкома
Игорь Лебедев - о стычке ОМОНа с фанатами "Зенита": нездоровая тенденция
"Зенит" может продать Малкома из-за расизма фанатов 9
Николай Кипиани: "Рубин" проиграл ЦСКА, поэтому нельзя сказать, что мы сыграли хорошо
Форвард дортмундской "Боруссии" станет игроком "Динамо" за 18 миллионов евро
Петр Авен: Федун - святой человек
Огненное стихотворение Назарова про дерби "Спартак" - "Динамо": настало время с якоря сниматься 4
Лионель Месси: "Барселона" всегда сражается за все и этот год не будет исключением
"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью 1
Олег Данченко: думаю, "Рубин" заслужил ничью в матче с ЦСКА
21-летняя футболистка ЖФК "Чертаново" умерла из-за остановки сердца 5
Кевин Де Брейне: матч против "Ливерпуля" получился жестким. Видно, что обе команды физически не готовы
Хосеп Гвардиола: невероятный финал
Гвардиола выиграл первую дуэль, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вновь будут доминировать в Англии
ЦСКА играл один тайм. Но этого хватило, чтобы победить "Рубин" 1
Магуайр прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед"
Бадель может перейти в "Фиорентину"
Эдуардо Докампо: у Кварацхелии простуда, с завтрашнего дня уже будет тренироваться
Виктор Гончаренко: в таких матчах закаляется команда 1
Осман Кадиев: заявление "Дикой дивизии" кем-то продиктовано. Я на связи со всеми активными болельщиками
Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Рубином" 37
Андрей Сосницкий: слишком эмоционально играли с "Торпедо" в атаке
Полиция заставила болельщиков разуваться на матче "Рубина" с ЦСКА 8
Ромелу Лукаку решил не переходить в "Наполи"
На матче "Рубин" - ЦСКА присутствует скаут "Манчестер Юнайтед" 3
Все новости